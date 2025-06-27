Arda Güler'e Xabi Alonso etkisi!

Arda Güler yeteneklerini sahaya yansıtırken defansif olarak da kendini geliştiriyor.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda takımının oynadığı 3 maçın ikisinde 11'de yer aldı.

20 yaşındaki oyuncu İspanyol ekibinin Avusturya temsilcisi Salzburg'u 3-0 yendiği karşılaşmada 67 dakika forma giydi.

HIZLI ALIŞTI

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun orta sahada konumlandırdığı genç futbolcu yeni pozisyonuna çabuk alıştı.

ETKİLİ OLDU

Ancelotti döneminde görev yaptığı sağ kanatta gol ve asistleriyle dikkat çeken Arda Güler, artık oyunun savunma yönünde de etkili olmaya başladı.

Salzburg karşısında yüzde 92 isabetli pas oranıyla oynayan milli futbolcu, top kapma, faul alma ve ikili mücadele kazanma kategorilerinde sahanın en iyi performansını sergiledi.

Üçer kez top çalan ve faul alan genç yıldız, girdiği 13 ikili mücadelenin 9'undan galip ayrılarak rakip oyunculara zor anlar yaşattı.

ANCELOTTI, NE DEMİŞTİ?

Real Madrid'in önceki teknik direktörü Carlo Ancelotti 23 Nisan'da Arda'nın golüyle 1-0 kazandıkları Getafe maçından sonra "Arda'nın olağanüstü bir oyunu yönlendirme becerisi var ama ikili mücadelelerde biraz etkisiz" kalıyor demişti.