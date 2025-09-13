Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid üç puanı kaptı

İspaya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı.
Teknik Direktör Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte takımın değişmezlerinden olan Arda Güler, bugün de 11'de başladı.
Eflatun-beyazlılar müsabakanın 12. dakikasında 1-0 öne geçti.
MBAPPE GOLÜ BULDU
Savunmanın geriye pasında topa hareketlen Mbappe, hızla rakip ceza sahasına ilerlerken ceza yayı üzerinden yaptığı sert şutta topu filelere gönderdi.
REAL 10 KİŞİ KALDI
32. dakikada kontraya çıkan ev sahibinde Oyarzabal, Dean Huijsen'in müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Manzano, son adam olduğu gerekçesiyle Huijsen'e kırmızı kart gösterdi.
ARDA SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmanın 44. dakikasında sahneye Arda Güler çıktı. Mbappe'nin sol çaprazda rakibinden sıyrılarak kale önüne pasını kontrol eden Arda, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.
FARK 1'E İNDİ
İlk yarısı 2-0 tamamlanan maçın 56. dakikasında Sociedad, Oyarzabal'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.
REAL MADRID GALİP GELDİ
Son dakikalarda baskısını artıran Sociedad, beraberlik golünü bulamazken Real Madrid sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
4'TE 4
Xabi Alonso'nun, La Liga'da oynadığı 4. maçını da kazanarak puanını 12'ye yükseltti.
ARDA 88 DAKİKA OYNADI
Milli futbolcu Arda Güler, 88. dakikada yerini David Alaba'ya bıraktı. 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2. golüne ulaştı.
REAL'İN RAKİBİ MARSILYA
Real Madrid, bir sonraki maç 16 Eylül Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya'yı konuk edecek.