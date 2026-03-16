Arda Güler'in müthiş golü Romanya basınının gündeminde: Lucescu endişelenebilir

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Elche'yi konuk etti. Başkent ekibi, mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı.

5 gole sahne olan 90 dakikada milli futbolcumuz Arda Güler'in attığı gol damga vurdu.

Mücadelenin 89. dakikasında Real Madrid yarı alanında Elche'li futbolcunun pasında araya giren Arda Güler, rakip takım kalecisinin önde olduğunu görünce 68 metreden şut çıkardı.

Uzun süre havada süzülen top, kalecinin tüm çabalarına rağmen ağlarla buluştu.

"ROMANYA MİLLİ TAKIMI TİTRİYOR"

Arda'nın müthiş golü, Dünya Kupası play-off yarı finalinde karşı karşıya geleceğimiz Romanya'da da gündem oldu.

Golazo'daki haber 'Romanya Milli Takımı titriyor' başlığıyla yayınlandı.

Haberde, "2026 Dünya Kupası play-off maçında Romanya'nın rakibi Türk Milli Takımı'nın yıldızı Arda Güler'den 70 metrelik muhteşem bir gol." değerlendirmesi yapıldı.

"ORTA SAHADAN HAGI TARZINDA BİR GOL ATTI"

Prosport'taki haber, 'Real Madridli Arda Güler, Türkiye-Romanya maçı öncesinde orta sahadan Hagi tarzında bir gol attı' başlığıyla yayınlandı ve şu ifadeler kullanıldı:

"Arda'nın golü, 1992'de yine Real Madrid formasıyla Hagi'nin attığı muhteşem golü akıllara getirdi. Mircea Lucescu, Türkiye-Romanya düellosu öncesinde endişelenebilir çünkü Türk yıldızlar kulüp takımlarında çok iyi bir formdalar."

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan Arda'nın bu golüne dek La Liga'nın en uzak mesafe rekoru, 55 metreyle Inigo Martinez'e aitti.

2 Ekim 2011'de oynanan Real Sociedad-Athletic Bilbao maçında attığı golle yaptığı rekor, uzun yıllardır kırılamıyordu.

Arda'nın akılalmaz golü, tam 17 metre daha geriden atıldı...

Öte yandan Real Madrid'in 124 yıllık tarihinde kendi yarı sahasından dört gol attığı, Arda'nın golünün ise beşinci olduğu ifade edildi.