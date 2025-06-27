Arda Güler'li Real Madrid, Kenan Yıldız'lı Juventus'la eşleşti Real Madrid, yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu’nda Salzburg’u farklı mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Arda Güler ilk 11'de oynarken başarılı bir futbol sergiledi. Real Madrid, Kenan Yıldız'ın takımı Juventus ile eşleşti.