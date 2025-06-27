Arda Güler'li Real Madrid, Kenan Yıldız'lı Juventus'la eşleşti

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Real Madrid, Salzburg ile karşı karşıya geldi.
Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi mücadeleden 3-0'la ayrılırken son 16 eşleşmeleri belli oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Avusturya ekibi Salzburg ile karşı karşıya gelen Real Madrid, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
REAL MADRID VE JUVENTUS EŞLEŞTİ
Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadeleyi kazanan Madrid, grubu 7 puanla lider olarak tamamladı.
40. dakikada Vinicius Jr. ile öne geçen Real Madrid, 45+3. dakikada Valverde ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu ise 84. dakikada Gonzalo belirledi.
RAKİP OLDULAR
Valverde'nin golünde asist yapan Vinicius Jr. 2 gole direkt katkı vererek maçın yıldızı oldu.
Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nda H Grubu'nu lider bitirmesiyle Juventus'la eşleşti.
Milli yıldızlar Arda Güler ile Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirlerine rakip oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:
Inter – Fluminense
Manchester City - Al Hilal
Palmeiras – Botafogo
Benfica – Chelsea
PSG - Inter Miami
Flamengo Bayern Münih
Real Madrid – Juventus
Borussia Dortmund - Monterrey