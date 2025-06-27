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Arda Güler'li Real Madrid, Kenan Yıldız'lı Juventus'la eşleşti

Real Madrid, yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu’nda Salzburg’u farklı mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Arda Güler ilk 11'de oynarken başarılı bir futbol sergiledi. Real Madrid, Kenan Yıldız'ın takımı Juventus ile eşleşti.

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Arda Güler'li Real Madrid, Kenan Yıldız'lı Juventus'la eşleşti

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Real Madrid, Salzburg ile karşı karşıya geldi.

Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi mücadeleden 3-0'la ayrılırken son 16 eşleşmeleri belli oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Avusturya ekibi Salzburg ile karşı karşıya gelen Real Madrid, sahadan 3-0 galip ayrıldı. 

REAL MADRID VE JUVENTUS EŞLEŞTİ

Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadeleyi kazanan Madrid, grubu 7 puanla lider olarak tamamladı. 

40. dakikada Vinicius Jr. ile öne geçen Real Madrid, 45+3. dakikada Valverde ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu ise 84. dakikada Gonzalo belirledi.

RAKİP OLDULAR 

Valverde'nin golünde asist yapan Vinicius Jr. 2 gole direkt katkı vererek maçın yıldızı oldu.

Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nda H Grubu'nu lider bitirmesiyle Juventus'la eşleşti.

Milli yıldızlar Arda Güler ile Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirlerine rakip oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

Inter – Fluminense

Manchester City - Al Hilal

Palmeiras – Botafogo

Benfica – Chelsea

PSG - Inter Miami

Flamengo Bayern Münih

Real Madrid – Juventus

Borussia Dortmund - Monterrey

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