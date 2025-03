Arda Turan: Bir gün Türkiye'de futbolu değiştireceğim

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 26 maç sonunda topladığı 43 puanla 5. sırada yer alan Eyüpspor'un bu başarısında büyük pay sahibi olan teknik direktör Arda Turan, önemli açıklamalara imza attı.

38 yaşındaki çalıştırıcı, The National gazetesinden Andy Mitten'a röportaj verdi.

"LUIS ENRIQUE BENİM İDOLÜM"

"Bir teknik direktör olarak hayat nasıl?" sorusuna Turan, şu yanıtı verdi:

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY ARASINDAKİ REKABET ŞU AN İYİ DEĞİL"

"Bize çocukluğunuzu anlatın" sorusu karşısında Turan, şunları dedi:

"O SAHADA MESSI GİBİYDİM"

Arda Turan, "Galatasaray'ın A takımına girdiğinizde neler hissettiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"ALİ SAMİ YEN'İN SON PRENSİ, SON KAPTANIYDIM"

Ali Sami Yen Stadyumu hakkında konuşan Turan, şu sözleri sarf etti:

"REKOR ÜCRETLE TRANSFER OLDUM"

"Atletico Madrid için Galatasaray'dan neden ayrıldınız?" sorusuna Arda Turan, şu cevabı verdi:

"SIMEONE İLE ÖNCE SAYGI, SONRA SEVGİ"

"İstanbul'dan Madrid'e gitmek büyük bir değişim. Zor oldu mu?" sorusuna Turan şu yanıtı verdi:

İlk altı ay dil bilmediğim yeni bir yerdeydim ama ilk teknik direktörüm Gregorio Manzano bana çok yardımcı oldu. Sakin, sempatik bir adamdı. İyi oynuyorduk ve maçlarımızda çok gol atıyorduk ama çok fazla kaybediyorduk. Sonra Cholo'ya geçtik. İlk o olsaydı belki daha zor olurdu çünkü benim karakterim kolay değil.



Ama her zaman Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimizi hissettim (2012'de). Grup aşamasında Celtic'le oynadık ve ben iyi oynadım. Sonra Cholo geldi (Aralık 2011'de). Vay canına. Mantaliteyi hemen değiştirdi. Ne adamdı ama. Her gün bize savaşmamızı, savaşmamızı, savaşmamızı söylerdi. Hepimize şöyle derdi: 'Siz Messi değilsiniz, bu yüzden savaşmalı, çalışmalı ve sizden daha iyi olan oyuncuların seviyesine yaklaşmalısınız. Kalbinizle ve kafanızla oynayın. Biz birlikte bir aileyiz. Kendinizi düşünmeyin, takımı düşünün. Cholo yönetiminde çok çalıştık, 4-4-2 ya da 4-5-1'i denedik. Bize eğer her şeyimizi verirsek her maçı kazanma şansımız olduğunu söyledi. Çok şey öğreniyordum ve Cholo'nun saygısını kazandığımı hissediyordum, tıpkı onun bana saygı duyduğu gibi. Önce saygıydı, sonra sevgi oldu.