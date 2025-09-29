Arda Turan'ın göz teması kurmadığı muhabirle yeni görüntüsü dikkat çekti

Abone ol: Google News

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 12:44

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile Shakhtar Medya Başkanı Daria Savina'nın röportajları, gündem olmaya devam ediyor.

Arda Turan'ın önceki röportajlarda Daria Savina ile göz teması kurmaktan kaçındığı görüntüler viral olmuştu.

GÖZ GÖZE GELMİYORDU 

Savina bu kez beklenmedik hamlesiyle Arda Turan'ı güldürdü.

Rukh Vynnyky'i deplasmanda 4-0 yenerek ligde zirveye yerleşen Shakhtar Donetsk'te Arda Turan, müsabakanın ardından Daria Savina'ya konuştu.

YİNE BAKMADI 

Turan'ın daha önce olduğu gibi röportaj boyunca Savina'ya bakmadığı görüldü.

Savina röportajın sonunda ise Türkçe "Teşekkür ederim" şeklinde bitirmek istemesi Arda Turan'ı gülümsetti.

