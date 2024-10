Haberler



Arda Turan: Her maçımızı bugüne kadar iyi oynadık Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, oyuncularının Göztepe maçındaki performanstan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Uzun zamandır çok iyi oynuyoruz. Her maçımızı bugüne kadar iyi oynadık. Her maçımızı da kazanabilirdik ama yeni takımların, yeni oluşumların, yeni oyuncuların böyle maçları olur" dedi.