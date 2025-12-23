Orkun Kökçü ve Salih Uçan'dan hakem kararlarına eleştiri

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan derbiyi konuk takım Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

Müsabakanın ardından Beşiktaş'ın orta saha oyuncuları Orkun Kökçü ve Salih Uçan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ PERFORMANS VE SONUÇLARLA DÖNECEĞİZ"

Maçı değerlendiren Orkun Kökçü "Çok iyi başladık, kontrol bizdeydi. Hakimiyet bizdeydi. Sonda da güzel bir son dakika golüyle... O daha da keyifli oldu. Galibiyet, 3 puan, derbi önemli. Sezon içinde bazı talihsizlikler oldu. Bu yılı 2 galibiyetle kapatmak güzel oldu. Kısa bir tatil, sonra Antalya kampı olacak. Orada iyi hazırlayacağız kendimizi ikinci yarıya. Daha iyi performans ve sonuçlarla döneceğiz." dedi.

"BİR ÇÖZÜMÜNÜ BULURUZ İNŞALLAH"

Açıklamalarına devam eden Orkun Kökçü "Geçen Fenerbahçe maçında kırmızı gördüm, evet doğru olabilir. Trabzon maçında normal müdahalede, hemen bir kırmızı olur mu! Bu da futbolcunun psikolojisini bozuyor. Maçta gireceğim korkuyorum. Hakem haklıysa atabilir ama hemen VAR'a gidiyorlar. El Bilal aşile basıyor ama ertesi gün Fenerbahçe maçında oluyor, yok. O da psikolojimizi bozuyor. Öyle bir kararı görünce kendimi tutuyorum. O da yüzde yüz oynamama engel oluyor. Bir çözümünü buluruz inşallah." ifadelerini kullandı.

"MUTLUYUM"

Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Orkun Kökçü, "Mutluyum. Ekstra bir şey hissetmiyorum da galibiyet için tabii mutluyum. 3 puan, kupaya iyi başladık. Devamı gelecek." diye konuştu.

"2025’İ BÖYLE BİTİRMEK BİZİM İÇİN GÜZEL BİR MOTİVASYON"

2025 yılının son maçında galip gelmelerinin sezonun geri kalanı için motivasyon kaynağı olduğunu belirten Kökçü, "Çok büyük bir fark yok. Normalde de öne geçiyoruz ama talihsiz olaylardan dolayı kaybediyoruz ya da berabere bitiyor. Şu an şans bizim yanımızdaydı. Son dakika güzel bir golle galibiyet aldık. Mutluyuz. Böyle devam etmek istiyoruz. 2025’i böyle bitirmek bizim için güzel bir motivasyon, iyi bir his oldu. Şimdi dinlenip, Antalya kampından sonra devamı gelecek." şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLUK HAYALLERİME GELDİM"

Çocukluk hayali olan Beşiktaş’a geldiğini dile getiren Orkun, "Geldiğimde çocukluk hayallerime geldim. Futbolun gerçekleri de var. Talihsizlikler oluyor. Zor dönemler geçirebiliyorsun. Takım olarak asla pes etmiyoruz, kendim de etmiyorum. Zorluklar illaki var yolumuzda ama bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Daha güzel günler göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"PES ETMEYECEĞİZ, YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Derbi maçlarda motivasyonun farklı olduğunu belirten Orkun Kökçü, sonuna kadar pes etmeden yollarına devam edeceklerini söyledi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Derbide daha da motive oluyorsun. Büyük takımın her maçta motive olması, her maçta yüzde 100’ünü vermesi lazım. Her maçta kazanmak için sahaya çıkması lazım. Bunun farkındayız. Şansızlıklar oluyor, bireysel hatalar oluyor. Hakemler kararları, yani her şeyden biraz var. Pes etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"LİGDE DE ZOR OLSA DA BEN ŞAHSEN ÜMİTLİYİM"

Kupaya iyi başladıklarını ligde de ümitli olduğunu söyleyen Orkun Kökçü, sözlerini şöyle noktaladı:

Şu an Türkiye Kupası’na iyi başladık. Ligde de zor olsa da ben şahsen ümitliyim. Bir şeyler olabilir. Puan farkı açıldı ama pes etmemek lazım. Futbolda her şey olabilir. Son dönemde hataları biz yaptık. Hatalar ve şanssızlıklar olması şu an farklı konuşuyorduk, birinciliğe yakın oluyorduk. Pes etmeyeceğiz. Maçtan maça bakacağız.

"DAHA İYİ YERE GEÇMEK İSTİYORUM"

Eşleşmeyi ve maçı değerlendiren Salih Uçan "Vallahi kurada deplasmanda Fenerbahçe'yi çektik, zor maç oldu. Biz daha iyi oynadık genele bakıldığında. Şansımız da vardı. Vallahi mutluyuz. Kupayı seviyoruz, kupa güzel. İnşallah gruptan çıkarız. Derbi galibiyetleri önemlidir. Sezon içi olumsuzlukları derbiyle örtebiliyorsun. Güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz. Antalya'da iyi bir kamp yapıp, takıma katkı verecek arkadaşlarla birlikte daha iyi yere geçmek istiyoruz." dedi.

"ŞANSSIZ GOLLER YİYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Salih Uçan "Beşiktaş taraftarı çok büyük bir oluşum. Şampiyonluğu, kupayı, güzel galibiyetleri hak ediyor. Kötü zamanlar oluyor. 4 büyüklerin tarihinde uzun süre şampiyonluk yakalayamıyorlar. Böyle dönemler oluyor. Biz de bu sene çok şanssız beraberlikler, mağlubiyetler, puan kayıpları yaşadık. Genele bakınca iyi oynayıp öne geçiyoruz, şanssız goller yiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A KARTLAR BASİT ÇIKIYOR"

Salih Uçan ayrıca "Hakemlere de değinmek istiyorum. Beşiktaş'a kartlar basit çıkıyor. Orkun'a da bir hareket vardı. Biz sahanın içinde üzülüyoruz. Kartal rakibe 5. dakikası var yok yani, bastı basmadı, çat sarı kart. Sonra çocuğun müdahalesi kısıtlanıyor. Beşiktaş'ın böyle biraz durumlardan uzaklaşması gerekiyor. Her şanssızlık Beşiktaş'ın başına gelmemeli. Birileri dikkat etmeli. 2026'da biraz daha dikkatli olsun kişiler!" dedi.