Beşiktaş'tan derbi zaferi sonrası paylaşımlar

- Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
- Derbi zaferi sonrası sosyal medyada üst üste göndermelerde bulundu.
- Paylaşımlarda Kerem Aktürkoğlu'na da gönderme yapıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, Kadıköy'de alınan kritik galibiyetin ardından sosyal medyada üst üste paylaşımlarla dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIMLAR
Beşiktaş'ın ilk paylaşımında, "Az bekleteceğiz." ifadesine yer verildi.
Bu paylaşımın kısa süre sonrasında ise siyah-beyazlı kulüp, "Karşıda bir işimiz vardı." mesajını yayınladı.
KEREM'E GÖNDERME
Beşiktaş derbi galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir video daha yayınladı.
Siyah-beyazlılar paylaştığı videonun sonunda Kerem Aktürkoğlu'na göndermede bulundu.