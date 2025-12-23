Beşiktaş'tan derbi zaferi sonrası paylaşımlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Kadıköy'de alınan kritik galibiyetin ardından sosyal medyada üst üste paylaşımlarla dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIMLAR

Beşiktaş'ın ilk paylaşımında, "Az bekleteceğiz." ifadesine yer verildi.

Bu paylaşımın kısa süre sonrasında ise siyah-beyazlı kulüp, "Karşıda bir işimiz vardı." mesajını yayınladı.

KEREM'E GÖNDERME

Beşiktaş derbi galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir video daha yayınladı.

Siyah-beyazlılar paylaştığı videonun sonunda Kerem Aktürkoğlu'na göndermede bulundu.