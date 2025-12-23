Vaclav Cerny: Hep 2 gol atmak güzel olur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan derbiyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

Attığı iki golle maça damga vuran Vaclav Cerny önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZ KAZANMIŞ OLDUK"

Galibiyet ve iki gol atması hakkında konuşan Vaclav Cerny "Öncelikle tüm kulübümüz adına çok mutluyum. Seneyi bu şekilde bitirmeyi hak etmiştik. Tüm takım adına mutluyum. Genel olarak mücadele şeklinde geçti ama sonunda biz kazanmış olduk." dedi.

"2 GOL ATMAK GÜZEL OLUR"

Kadıköy'de iki maçta, iki gol attığının hatırlatılması üzerine Cerny "Bu şekilde devam edelim madem, hep 2 gol atmak güzel olur." şeklinde konuştu.

"SABIRSIZLIKLA YÜKSELİŞİ BEKLİYORUM"

Vaclav Cerny ayrıca "Öncelikle bugün için taraftarımıza teşekkür ediyorum. Harikaydılar. Bizi iten güç oldu taraftarımız. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapıyoruz, tekrar yükselmek adına. Bunun da bir parçası olabildiğim için mutluyum. Sabırsızlıkla yükselişi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI"

Önemli bir maç kazandıklarını belirten Cerny, "Çok önemli bir maçtı. Çok önemli bir maçı kazandık. Kazanmayı çok istedik ve sonucunda da maçı kazanan taraf olduk. Yılı bu şekilde bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Önümüzdeki sene de bu şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"İKİ GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

İki gol attığı için mutlu olduğunu ancak takım kazandığı için daha da mutlu olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "İki gol attığım için mutluyum ama daha çok mutlu olduğum şey galip gelmemiz. Önemli olan galibiyetti. En önemlisi de bu. Tehlikeli olmayı, gol katkısı vermeyi, gol atmayı, asist yapmayı zaten insanlar benden bekliyor. Benden beklenen bu. Ben bu sorumluluğu seviyorum. Bunun karşılığını verebilmiş olmayı da seviyorum." ifadelerini kullandı.

"SEZONUN GERİ KALANINDA HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Sezonun geri kalanında oynayacakları tüm maçları kazanmak istediklerini belirten Cerny, "Bunu konuşmak için henüz erken. Hızlı bir dinlenme sürecine gireceğiz, toparlanacağız. Önümüzdeki sene sezonun geri kalanında her maçı kazanmak istiyoruz ki hedefimiz de zaten bu olmalı. Her maçı kazanırsak şu anki durumdan daha iyi durumda olacağız." şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMA YARDIMCI OLMAK"

Avrupa Ligi’nde geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla Kadıköy deplasmanında 2 gol atan Vaclav Cerny, sözlerini şöyle noktaladı:

İki maçta 4 gole ulaşmış olmak iyi ama daha önemli olan da takıma yardımcı olmak.

KADIKÖY'DE 2025 YILINDA 4 GOL ATTI

Beşiktaş'ın Wolfsburg'tan transfer ettiği Vaclav Cerny, Fenerbahçe'ye 2025 yılında Kadıköy'deki 4. golünü attı.

Geçen sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giyen Vaclav Cerny, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kadıköy'de İskoçya ekibinin formasıyla iki kez fileleri havalandırdı.

Öte yandan Vaclav Cerny, Rangers formasıyla İskoçya'da oynanan maçta seri penaltı atışlarında da Fenerbahçe'nin ağlarına bir gol daha atmıştı.