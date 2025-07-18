Arda Turan: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum

Türk sporunun unutulmaz isimlerini ağırlayan Corendon Sport Talks, 26. bölümünde futbolculuk kariyeri başarılarla dolu, teknik direktörlük serüveni ise hızla yükselen Arda Turan’ı konuk etti. Programın moderatörlüğünü deneyimli gazeteci Mehmet Arslan üstlenirken, Arda Turan futbolculuktan teknik direktörlüğe uzanan yolculuğunu, belgesel projesini, aile hayatını ve geleceğe dair hedeflerini içtenlikle paylaştı.

"OYNAMAK KOLAYDI, ÇOK İYİ FUTBOLCUYDUM"

Söze teknik direktörlükle futbolculuk arasındaki farkları anlatarak başlayan Turan, "Oynamak kolaydı çünkü çok iyi bir futbolcuydum. Ama iş yönetmeye gelince, işin rengi değişiyor" diyerek yeni rolünün zorluklarını vurguladı. Kariyeri boyunca yıldız oyunculardan ilham aldığını belirten Turan, öğrenmeye açık yapısının bugün geldiği noktanın temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

"EYÜPSPOR'DA HEDEFİME ULAŞTIM, ŞİMDİ SIRA AVRUPA'DA"

Eyüpspor ile geçirdiği dönemde koyduğu hedefleri gerçekleştirdiğini ifade eden genç teknik adam, şimdi gözünü Avrupa sahnesine dikmiş durumda. Shakhtar Donetsk ile çıktığı yeni yolculukta sadece Ukrayna Ligi değil, Şampiyonlar Ligi, La Liga ve UEFA Kupası gibi büyük başarıları hedeflediğini belirten Turan, "Taktiğime, sistemime ve oyun bilgime güveniyorum. Daha büyük hayallere yürüyorum" dedi.

"BELGESEL, BENİM İÇİN BİR YÜZLEŞMEYDİ"

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan "Arda Turan: Yüzleşme" belgeseliyle ilgili de konuşan Turan, bu sürecin kendisi için duygusal anlamda oldukça ağır geçtiğini ancak geriye dönüp baktığında ortaya çıkan işten gurur duyduğunu ifade etti: “O yüzleşmeyi yapmak kolay olmadı ama iyi ki yapmışım.”

CEDİ OSMAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Shakhtar Donetsk’in başına geçmesiyle birlikte Türkiye’den ve yurtdışından pek çok tebrik mesajı aldığını aktaran Turan, NBA’de ülkemizi başarıyla temsil eden Cedi Osman’a da özel bir parantez açtı: “Cedi Osman'ı gerçekten çok seviyorum. Türk sporu adına örnek bir figür. Başarısıyla gurur duyuyorum.”

"EN BÜYÜK DESTEĞİM AİLEM"

Aile hayatının kendisi için bir denge unsuru olduğunu söyleyen Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan’a övgü dolu sözlerle teşekkür etti: “Çok güçlü bir anne. Her zaman yanımda oldu, bana güç verdi. Onunla gurur duyuyorum.”

"FUTBOL, BENİM İÇİN HER ŞEYİN ÖNÜNDEYDİ"

Arda Turan, Türk futbolunda genç teknik direktörlerin yükselişini umut verici bulduğunu belirterek kendi başarı anlayışını şu sözlerle özetledi:

“Hayatta hiçbir şeyi futbolun önüne koymadım. Ben iki çocuk babası, futbola âşık biriyim. Hayalim, fikrim ve inancım var. Ve bunların oyunun kaderini değiştirebileceğine inanıyorum.”

Tüm bu samimi açıklamalarla Arda Turan, hem futbolcu kimliğini hem de gelişen teknik direktör profilini izleyicilere bir kez daha güçlü biçimde yansıttı.