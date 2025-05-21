Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaştı

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Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkardıktan sonra takımının performansıyla beğenileri kazanan Arda Turan'ın ismi bir süredir Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile anılıyordu.

Bu kapsamda Turan'ın yeni takımı netleşti.

YILLIK 2 MİLYON EURO ALACAK

HT Spor'un haberine göre; Arda Turan, bir süredir adının anıldığı Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı.

Haberde yer alan bilgiye göre; Ukrayna ekibi Arda Turan'a yıllık 2 milyon euro ödeyecek.

Transferle ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

"BÜYÜK BİR TECRÜBEYDİ"

Fenerbahçe maçı sonrası veda gibi açıklamalar yapan Arda Turan, "Bizim için hedeflerimiz tamamlandı, ligde kaldık. Ligin üst sıralarında kalmayı olabilirse Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyorduk. Açıkçası zihnimde ve kalbimde hep bu hedef vardı ama erken olduğunu düşünüyordum kulübümüz için. Belki de bizim için hayırlısı budur. Biz sadece genel olarak başarı ve başarısızlığı değil, bu sezon boyunca yaşadığımız yolculuğa bakıyoruz. Eyüpspor için muhteşem bir yolculuk ve büyük bir tecrübeydi." ifadelerini kullanmıştı.

35 MAÇTA 14 GALİBİYET, 13 MAĞLUBİYET

Bu sezon Eyüpspor; Süper Lig'de 35 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

2023 yılında Eyüpspor'un başına geçen 38 yaşındaki Arda Turan, İstanbul temsilcisinde 83 maçı yönetti ve 1.76 puan ortalaması tutturdu.