Arda Turan, Shakhtar Donetsk'teki ilk maçını kazandı

Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini yaptığı Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk hazırlık maçında Hırvatistan ekibi HNK Gorica ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan Shakhtar, üst üste net şanslar bulsa da girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

Yavaş yavaş oyuna dahil olan Gorica da bazı şanslar bulsa da karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

ARDA TURAN İLK MAÇINI KAZANDI

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle daha etkili giren Shakhtar, 51. dakikada Eguinaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Gelen gol sonrası oyunun kontrolünü iyice eline alan Ukrayna ekibi net şanslar bulsa da bu pozisyonları golle sonuçlandıramadı.

Gorica maçın son anlarında kontra ataklarla birkaç pozisyon bulsa da karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Shakhtar, Arda Turan yönetiminde çıktığı ilk maçta 1-0 sahadan galip ayrıldı.

SIRADAKİ MAÇ SLOVACO'YA KARŞI

Shakhtar bir sonraki hazırlık karşılaşmasında 6 Temmuz Pazar günü Slovaco ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLABİLİR

Avrupa futbolunun ikinci önemli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu kuraları çekilmişti.

Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilmişti.

Beşiktaş'ın bu turdaki rakibi, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Finlandiya temsilcisi Ilves Tampare eşleşmesinin galibi olacak.

Siyah-beyazlılar, eşleşmede ilk maçını 24 Temmuz'da sahasında oynayacak.

Bu turdaki rövanş müsabakaları ise 31 Temmuz'da yapılacak.