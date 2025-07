Arda Turan: Ukrayna'ya gelirken bir saniye bile tereddüt etmedim

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisi Tampereen Ilves'i 6-0 mağlup ederek tur kapısı aralamıştı.

17 Temmuz tarihinde Finlandiya'da oynanacak rövanş maçı öncesinde Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, açıklamalarda bulundu.

Türk teknik adam, Marca'ya verdiği röportajda futbol anlayışını, Türkiye'deki ilk teknik direktörlük deneyimini ve Ukrayna'yı seçmesindeki sebebi açıkladı.

"ÇOK GÜZEL TAMAMLADIĞIMIZ BİR DENEYİM YAŞADIM"

"Eyüpspor ile elde ettiğiniz başarılı bir Süper Lig'e yükselişin ardından ve güçlü bir sezon geçirmişken, neden Türkiye'den ayrıldınız?"

Eyüpspor'da 2 buçuk yıl boyunca inanılmaz bir hikâyemiz oldu. Her zaman hatırlayacağım bir dönemdi. Birçok rekor kırdık ve Süper Lig'e yükseldik. Ligde son haftaya kadar Avrupa kupaları hedefiyle mücadele ettik. Oyuncularımız gelişti, biz teknik ekip olarak gelişim gösterdik, kulübün kültürü evrildi. Eyüpspor'da bir oyun kimliği bıraktık. O defter tamamlandı. Bu hem benim hem kulüp için yeni hedeflere odaklanmak adına doğru bir karardı. Shakhtar'dan gelen teklif bu adımı mümkün kıldı ve ben de kendimi bu adıma hazır hissettim. Eyüpspor'da güzel başladığımız, güzel devam ettirdiğimiz ve çok güzel tamamladığımız bir deneyim yaşadım.

"SHAKHTAR HARİKA BİR ORGANİZASYON"

"Artık Shakhtar Donetsk gibi tarihi bir kulüptesiniz. Bu yeni projede sizi ne bekliyor?"

"ÜLKENİN YAŞADIĞI ZORLUKLARIN FARKINDAYIM"

"Kulübü çevreleyen tüm zorluklara rağmen Shakhtar'ın Avrupa'da yeniden güçlü bir takım olabileceğine inanıyor musunuz?"

"PLANLARIM VAR"

"Son yıllarda Shakhtar Donetsk, teknik direktörler için de bir sıçrama tahtası haline geldi. Siz de bu yolu takip etmek istiyor musunuz?"

"BİR SANİYE BİLE TEREDDÜT ETMEDİM"

"Her zaman cesur bir karakter oldunuz. Ukrayna'daki savaş ortamı sizi hiç tereddütte bıraktı mı? Korku ya da belirsizlik hissettiniz mi?"

Bir saniye bile tereddüt etmedim. İnsanlar burada neredeyse üç yıldır çok zorlu bir süreçten geçiyor. Bu durumun her saniyesini yaşayan bir yerde, ben nasıl tereddüt edebilirdim? Buraya, futbolumuzla insanlara biraz da olsa neşe katmak için geldik. Onları futbolumuzla ve elde edeceğimiz başarılarla mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Kalbim ve düşüncelerim her zaman onlarla birlikte.

"BİRÇOK OYUNCUNUN BURAYA GELMEK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

"Bu durum takımın günlük yaşantısını nasıl etkiliyor? Transfer yapmayı zorlaştırıyor mu?"

Elbette etkiliyor. Sonuçta hayat söz konusu. Ancak oyuncularım inanılmaz derecede profesyonel. Ne olursa olsun sahada yüzde 100'ünü vermeye çalışıyorlar. Onlara büyük bir saygım var. Her toplantıda şunu söylüyorum: "Futbol önemli, ama hayatta hiçbir şey ailemizden daha önemli değil." En baştan beri oyuncularıma, hayatın her alanında yanlarında olduğumu söyledim. Bu sadece oyuncular için değil, tüm personelimiz için geçerli. Her zaman ruhsal sağlıklarının herhangi bir şampiyonluktan daha önemli olduğunu vurguluyorum. Bu durumun transferleri olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Sportif direktörümüz transfer süreçlerini yönetiyor ve hâlâ birçok oyuncunun buraya gelmek istediğini biliyorum.