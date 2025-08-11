Arda Turan'dan hakeme sert tepki

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde 3 puanı uzatmalarda kaçırdı.

Ukrayna'nın Lviv şehrindeki Ukraina Stadı'nda Karpaty Lviv'e konuk olan Shakhtar Donetsk, 9. dakikada Newerton'la öne geçerken ev sahibi ekip, 18. dakikada Igor Neves'le beraberliği yakaladı.

DONETSK İKİ PUANI BIRAKTI

Konuk ekip Kaua Elias'la 23. dakikada tekrar öne geçti fakat Karpaty Lviv, Bruno Roberto'nun 77. dakikadaki golüyle skoru 2-2 yaptı.

Shakhtar Donetsk, 82. dakikada Alisson Santana'yla 3-2 öne geçerken 90+1'de Karpaty Lviv, İhor Krosnopir'le 1 gol daha kaydederek beraberliği kurtardı.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Ligde 2 maçın ardından Karpaty Lviv, ilk puanını alırken Shakhtar Donetsk, puanını 4'e çıkardı.

HAKEME SERT TEPKİ

Arda Turan'ın sinirli tavırları ise Ukrayna basınında gündem oldu.

Karşılamada hakem kararlarına itiraz eden 38 yaşındaki çalıştırıcının bu halleri çok konuşuldu.

İtirazları nedeniyle maçın hakeminden 27. dakikada sarı kart gören Turan'ı, teknik ekip arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.