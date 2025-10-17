Arne Slot'tan bir Galatasaray açıklaması daha: VAR penaltıyı iptal etmeliydi

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, ligde Manchester United ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Milli ara öncesi üst üste aldıkları Crystal Palace, Galatasaray ve Chelsea mağlubiyetlerini değerlendiren Slot, Galatasaray maçındaki penaltının iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Hollandalı teknik adam, üst üste 3 mağlubiyet sonrası Manchester United karşısında reaksiyon göstermeleri gerektiğini aktardı.

"VAR PENALTIYI İPTAL ETMELİYDİ AMA SADECE BİZİMKİNİ ETTİLER"

Arne Slot, milli ara öncesi üst üste 3 mağlubiyetle ilgili, "Kaybettiğimiz üç maç da çok az farkla gitti. İkisini son dakikada kaybettik, birinde penaltı oldu. VAR penaltıyı iptal etmeliydi ama sadece bizim penaltımızı iptal ettiler. Ama hep söylüyorum, o farklara bağlı kalmamalıyız." dedi.

Manchester United karşısında reaksiyon göstermeleri gerektiğini aktaran 47 yaşındaki teknik adam, "Bence kiminle oynayacağınızın bir önemi olmamalı. Liverpool'da oynuyorsanız ve üst üste üç maçta kaybettiyseniz tepki vermelisiniz." diye konuştu.

"KİMİNLE OYNADIĞINIZ ÖNEMLİ DEĞİL"

Sözlerine devam eden Slot, "Oyuncuları suçlayamayacağım bir şey varsa, o da her maçta ellerinden gelenin en iyisini yapmalarıdır. İlk dakikadan son dakikaya kadar tüm güçleriyle oynuyorlar. Son üç maçta da böyle yaptık. Üç maçta da 1-0 geriden gelmek zorunda kaldık ve iki maçta bunu başardık ama ne yazık ki her iki maçta da rakibimizden daha fazla gol şansı yakaladığımız halde sonunda kaybettik. Üst üste 3 maçta kaybettiyseniz, hafta sonunda Brentford veya Manchester United kiminle oynadığınızın önemi yoktur, tepki göstermelisiniz." sözlerini sarf etti.

MANU'YLA OYNAYACAK

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a deplasmanda 1-0'lık skorla kaybetmişti.

Arne Slot'un ekibi, milli ara sonrası ilk maçında pazar günü sahasında Manchester United'ı konuk edecek.