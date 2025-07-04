Arsenal'den ayrılan Thomas Partey, 3 büyüklerin radarında

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş bir gelişme yaşandı.

Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren Thomas Partey, Süper Lig devlerinin radarına girdi.

ÜÇ BÜYÜKLERİN ÜÇÜ DE TEMASA GEÇTİ

32 yaşındaki Ganalı yıldız orta saha, sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerildi.

Üç büyük kulüp, bonservisi elinde olan Thomas Partey'in menajeriyle resmi temasa geçti ve oyuncunun şartlarını sordu.

İlk gelen bilgilere göre Thomas Partey'in yıllık 6 milyon euro maaş istediği öğrenildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİFLER VAR

Thomas Partey'e üç büyük kulübün ilgisi devam ederken, Ganlı futbolcuya Suudi Arabistan'dan da tekliflerin olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 52 maça çıkan Partey, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.