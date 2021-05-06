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Atiba'nın şampiyonluk performansı
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en önemli isimlerinden biri de yaşına rağmen Atiba Hutchinson oldu.
- Haber Merkezi
- 06.05.2021 - 13:31
- Güncelleme : 15.05.2021 - 22:30
Süper Lig'in 2020-21 sezonununda Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etti.
Siyah-beyazlı ekipte kalecisinden forvetine, top toplayıcısından temizlik görevlilerine kadar herkes, şampiyonluk için 1 sezon boyunca seferber oldu.
Saha içinde gösterdikleri performansla çoğu oyuncu adeta yıldızlaştı.
ATIBA'NIN ŞAMPİYONLUK PERFORMANSI
Şampiyonluğun kazanılmasında büyük katkı gösterenlerden biri de deneyimli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson oldu.
38 yaşında olmasına rağmen siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 34 olmak üzere toplamda 38 maça çıkan Atiba, 2.995 dakika sahada kaldı.
Deneyimli oyuncu, bu sezon oynadığı maçlarda 4 gol 10 asistlik performansla takımına skor anlamında da katkı sağladı.