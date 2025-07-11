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Attila Szalai, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen Macar defans oyuncusu Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Attila Szalai, Kasımpaşa'da

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Macar savunmacı Attila Szalai, 2 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri döndü.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. 

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ 

Kasımpaşa'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Attila Szalai, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Szalai’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Eshspor Haberleri