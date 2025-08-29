Avrupa'da haftanın maçları tamamlandı: Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi

Temsilcilerimiz, Avrupa'da kötü bir haftayı geride bıraktı...

Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in Avrupa'da tur atlama umudu ile sahaya çıktığı 4 karşılaşmada da tüm temsilcilerimiz sahadan üzgün ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçı 0-0 biten Avrupa karşılaşmasının rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ'NE, SAMSUNSPOR İSE KONFERANS LİGİ'NE KALDI

Sarı-lacivertliler yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Samsunspor ise Avrupa Ligi play-off karşılaşmalarında Panathinaikos karşısında sahaya çıktı ve ilk maçta 2-1 mağlup oldu, rövanş karşılaşmasında ise 0-0 berabere kaldı.

Karadeniz temsilcisi yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'DEN VEDA

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ve Başakşehir ise Avrupa'ya veda etti.

Sezona Avrupa Ligi umutları ile başlayan Beşiktaş, ilk maçta Lausanne karşısında 1-1 beraber kaldı, evinde ise rövanş karşılaşmasında 1-0 mağlup oldu.

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden bir diğer takım olan Başakşehir ise evinde Craiova'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında da 3-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

ÜLKE PUANINDA SON DURUM

İşte ülke puanında son durum...

1 - İngiltere: 95.005

2 - İtalya: 84.659

3 - İspanya: 78.953

4 - Almanya: 74.687

5 - Fransa: 67.961

6 - Hollanda: 61.865

7 - Portekiz: 57.466

8 - Belçika: 54.950

9 - Türkiye: 43.600

10 - Çekya: 40.300