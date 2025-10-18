Aykut Çakmaklı'dan Beşiktaş yorumu: Güzel bir oyunla 3 puan aldık

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, güzel bir oyunla 3 puan elde ettiklerini söyledi.

Çakmaklı, Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"GÜZEL BİR OYUNLA 3 PUANI ALDIK"

Aykut Çakmaklı, Beşiktaş karşısında iyi oynadıklarını belirterek, "Güzel bir oyunla 3 puan aldık. Oyuncu kadromuzu ve teknik heyetimizi kutluyorum. Bu galibiyeti camiamıza armağan ediyorum." diye konuştu.

"TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"

Lige kötü başladıklarını hatırlatan Çakmaklı, "İlk 5 maçta galibiyet alamadık. Son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve futbol olarak da üstüne koyarak devam ediyoruz. Biz 102 yıllık köklü bir kulübüz. Kulübümüzün gereksinimlerini de göz ardı etmeyerek Gençlerbirliği'ni yakışır biçimde kulübümüzü yönetmek istiyoruz ve yönetmeye de çalışıyoruz. Bir kongre kararı aldık. Kongremiz de camiamıza yakışır bir kongre olacak. Biz kongreye kadar önümüzdeki 3 maçı da kazanıp, milli maç arasına kadar 4'te 4 hedefimiz var. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah iyi sonuçlar alacağız. Gençlerbirliği yönetimine en yakışır sonuçla da sürecin devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZ DEĞİŞTİ"

Bir basın mensubunun "Milli aradan önceki Gençlerbirliği ile bugün sahada gördüğümüz Gençlerbirliği arasında çok büyük fark vardı. Milli arada Gençlerbirliği'nde neler değişti?" sorusuna Çakmaklı, şu yanıtı verdi: