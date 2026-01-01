Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Sports Digitale YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Kocaman, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDI MI?

"Teknik adam değişim sürecinde isminiz çok geçti. Teklif aldınız mı?" sorusuna cevap veren Aykut Kocaman, "Teklif tarafına değinmeyeceğim, bunun için zamanlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilerleyen zamanda birkaç cümle etme ihtiyacım olabilir. Bir mutabakat halinde, ortak bir uzlaşma haline gelmiş şekilde büyük çoğunlukla ismimin geçmesi bir Fenerbahçeli olarak beni mutlu etti. Daha önce de ihtiyaç olması halinde hiçbir şarta bağlı olmaksızın yardım etmek için hazır olduğumu söylemiştim. O zaman ihtiyaç oldu, benim üzerimde düşünüldü ama olmadı. Olan, iyi oldu şu anda. Gayet de iyi gidiyor." yanıtını verdi.

"EN AZ 3 TRANSFERE İHTİYAÇ VAR"

Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendiren deneyimli teknik adam, şunları söyledi: