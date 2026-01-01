TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a cevap geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

5-6 Ocak tarihlerinde yarı finallerin oynanacağı Süper Kupa'ya günler kala Galatasaray ve Trabzonspor'dan Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) erteleme talebi geldi.

İptal talebinin gerekçeleri arasında olumsuz hava şartları, müsabakaların zamanlaması ve kulüplerin kadro anlamında sıkıntılı bir süreçten geçmesi olduğu ifade edildi.

2 KULÜP ERTELEYELİM DEDİ

Ayrıca karşılaşmalara taraftarın da ilgisinin düşük olması en önemli etkenlerden biri olarak gösterildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Trabzonspor'un taleplerine karşılık verdi.

TFF REDDETTİ

Buna göre TFF, kulüplerden gelen bu talebi geri çevirdi.

Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Ocak'ta Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.