Kenan Doğulu'dan Kenan Yıldız itirafı

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, yılbaşına özel Arem & Arman isimli YouTube kanalına konuk oldu.

Doğulu, milli takımdaki favori futbolcusu sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Kenan Doğulu, milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile arasında özel bir bağ olduğunu anlattı.

Ünlü popçu ayrıca, milli oyuncumuz Kenan Yıldız’ın adının kendisinden geldiğini açıkladı.

"KENAN YILDIZ'LA BAĞIM AYRI"

Kenan Doğulu, "En sevdiğin milli takım futbolcusu kim?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çok güzel soru. Öncelikle Kenan Yıldız tabii. Ama yakın arkadaşlarım Hakan, Barış Alper ve Abdülkerim Bardakçı da öyle… Onlar için ayırmak zor ama Kenan Yıldız’la ayrı bir bağım var. Onun ismine konulma sebeplerinden biri olduğum için."

"ONLARA GİTAR ÇALMIŞTIM, OĞLUMUZ OLURSA ADINI KENAN KOYALIM DEMİŞ"

Bu bağın hikayesini de paylaşan Kenan Doğulu, "Kenan Yıldız’ın ailesi Danimarka’dayken, Dinar’daki deprem sırasında onlara gitar çalmıştım. O an onlar neşelenmiş ve yaklaşık 90 gün sonra ilk kez gülümsemişler. Babası eşine dönüp, 'Bir gün oğlumuz olursa adını Kenan koyalım' demiş. Onun için Kenan Yıldız’ın yeri bende başka." dedi.