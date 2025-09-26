Abone ol: Google News

Ayrılık iddiaları sonrası Devin Özek'ten dikkat çeken hamle!

Fenerbahçe'nin ayrılık kararı aldığı ileri sürülen Futbol Direktörü Devin Özek, Instagram hesabını kapattı.

Yayınlama Tarihi: 26.09.2025 19:35
Fenerbahçe'de Ali Koç'un yerine başkanlığa seçilen Sadettin Saran, futbol yapılanmasında değişikliğe gidiyor.

Sadettin Saran sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık ise Devin Özek'le gerçekleşiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Saran, Devin Özek ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi ve yeni futbol yapılanmasında düşünülmediğini Özek'e iletti.

HESABINI KAPATTI

Çıkan haberler sonrası Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in Instagram hesabını kapatması dikkat çekti.

6 HAZİRAN'DAN BU YANA GÖREVDE

30 yaşındaki Devin Özek, 6 Haziran 2025 tarihinden beri Fenerbahçe Futbol Direktörlüğü görevini yürütüyor.

