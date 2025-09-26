Ayrılık iddiaları sonrası Devin Özek'ten dikkat çeken hamle!

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yerine başkanlığa seçilen Sadettin Saran, futbol yapılanmasında değişikliğe gidiyor.
Sadettin Saran sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık ise Devin Özek'le gerçekleşiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Saran, Devin Özek ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi ve yeni futbol yapılanmasında düşünülmediğini Özek'e iletti.
HESABINI KAPATTI
Çıkan haberler sonrası Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in Instagram hesabını kapatması dikkat çekti.
6 HAZİRAN'DAN BU YANA GÖREVDE
30 yaşındaki Devin Özek, 6 Haziran 2025 tarihinden beri Fenerbahçe Futbol Direktörlüğü görevini yürütüyor.