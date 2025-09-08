Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi sona erdi

Süper Lig devi Beşiktaş'a 9 Ocak 2024'te imza atan ve geçirdiği 16 maçın ardından 13 Nisan 2024'te görevden alınan Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçmişti.
Siyah-beyazlılardaki performansıyla eleştirilen tecrübeli çalıştırıcının, Azerbaycan'daki serüveni de oldukça karanlık geçti.
AZERBAYCAN'DA DA OLMADI
Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Federasyonun açıklamasında, Portekizli çalıştırıcının sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Azerbaycan Milli Takımı'nı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Ukrayna ile oynanacak maça, 21 Yaş Altı Milli Takımının teknik direktörü Ayhan Abbasov çalıştıracak.
KABUS GİBİ BİR DÖNEM
Portekizli çalıştırıcı, Azerbaycan Milli Takımı'nın başında çıktığı 11 maçta galibiyet yüzü göremedi.
Santos'un takımı, 9 maçta kalesinde 29 gol gördü ve sadece 4 gol atabildi.
Azerbaycan Milli Takımı'nın son 11 maçı şu şekilde:
1-3 İsveç
0-2 Slovakya
1-3 Estonya
1-3 Slovakya
0-0 Estonya
0-6 İsveç
0-3 Haiti
0-2 Belarus
0-0 Letonya
1-2 Macaristan
5-0 İzlanda
0.18'LİK PUAN ORTALAMASI
70 yaşındaki çalıştırıcı, 11 maçta 2 beraberlik - 9 yenilgi alarak 0.18'lik puan ortalaması tutturdu.