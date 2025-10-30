Azerbaycan'da Vincent Aboubakar fırtınası esiyor Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye transfer olan Vincent Aboubakar, yeni takımında adeta fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Kamerunlu golcü sadece 3 günde 2 maçta 3 gol ve 1 asist üreterek ülke basınında manşetleri süsledi.

Mayıs ayında Hatayspor'dan ayrılan Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye transfer olmuştu. 33 yaşındaki Kamerunlu golcünün Azerbaycan serüveni harika başladı. Neftçi ile 3 günde 2 maça çıkan Aboubakar, performansı ve skor katkısıyla dikkat çekti. 3 GÜNDE 3 GOL ATTI Ligde oynanan Kebele maçında 20 dakika süre alan Aboubakar, bu süreye 1 gol ve 1 asist sığdırdı. Neftçi maçı 2-0 kazandı. Aboubakar dün ise Azerbaycan Kupası 2. turunda MOİK ile oynanan maçta 45 dakika sahada kaldı. HAYRAN KALDILAR Tecrübeli forvet, Neftçi'nin 6-2 kazandığı maçta 2 gollük katkı verdi. Neftçi ile 3 günde 2 maça çıkıp 3 gol, 1 asistlik istatistik yakalayan Vincent Aboubakar, ülke basınında da gündem oldu. Gazeteler, Kamerunlu golcüden övgüyle bahsetti.

