Aziz Yıldırım: 5 senede nerede verilen sözler Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında, "Dünya yıldızları gelsin, şampiyonlar gelsin diye seçtiniz. 5 senede nerede verilen sözler" dedi.

Fenerbahçe'de 1998-2018 yılları arasında görev alan efsane başkan Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenliyor.

Mali genel kurul öncesi halefi Ali Koç’a güven tazelemesi için olağanüstü genel kurula gitme çağrısı yapan ve mevcut başkanın “Ya aday olun ya da başımızdan çekilin” sözlerinin hedefi olan Yıldırım bu sözlere yanıt veriyor hem de gündemi değerlendiriyor.

"Kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim"

Başkan Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

Biten kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Beni hiç rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum. Hayatımın kalan kısmını daha mutlu yaşamak istiyorum.

"Fenerbahçe'nin geldiği durum iyi değil"

Fenerbahçe'nin durumunu değerlendiren başkan, şu açıklamayı yaptı:

Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor! Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz. Fenerbahçe daha iyi olsun diye seçtiniz! 5 senedir nerede verilen sözler? Neredesiniz kongre üyeleri. Başkan bağırıyor, 'Aday çıksın, kongre yapacağım' diyor. İçinizden bir tane çıkamıyor mu ya? Fenerbahçe'nin geldiği durum iyi değil.

"Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında Aziz Yıldırım şunları söyledi:

Fenerbahçe Yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok! Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez. 20 senede benim yönetimimde çok güçlü insanlar vardı. Maddi, manevi ve bana fikir verme olarak. Benim dışımda da mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Fenerbahçe'de bu insanlar bugün yok. Bu yüzden kongre çağrısı yaptım. Semim değil, güvenoyu iste.

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