Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin borcunu sıfırlayacağım Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli takımın borcunu sıfırlayacağını söyledi.

Fenerbahçe'de 20 yıl süre görevinde kalan efsane başkan Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Koç'u sert bir dille eleştiren Yıldırım, takımın güncel borcu hakkında konuştu.

"Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz"

Başkan adaylığı konusunda Aziz Yıldırım, "Hiç kimse çıkmazsa ben aday olurum" ifadelerini kullandı ve şu açıklamayı yaptı:

2024 seçiminde adaylar çıkmalıdır. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz, kalamaz. 50 bin kongre üyesi var. En az 15 bin tanesi başkan adayı olarak ortaya çıkabilir. 'Benden başka aday çıkmaz' diyerek yürümek yanlıştır. Camia tehdit edilemez. Bu camia büyüktür ve o büyüklüğü ummadığınız anda gösterir. Ali Bey ya kongre yap ve güvenoyu al ya da bu konuyu kapat. 'Aday çıksın yaparım' jestlerini bırak. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil. Hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini.

"Fenerbahçe'nin borcunu sıfırlayacağım"

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Olağanüstü Genel Kurulu sonrasında Fenerbahçe'nin güncel borcunun 7 milyar 686 milyon TL olduğu açıklanmıştı.

Bu konu üzerine açıklama yapan Aziz Yıldırım şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum! Herkes beni rahat bıraksın. Ailemle, işimle uğraşayım. Beni zorla çekmeyin. Para harcamak benim için çocuk oyuncağı. Adam zengindir para harcayamaz. Adamın parası yoktur çok para harcar. Mal varlıklarını toplasınlar, bu değerler üzerinden satışa çıkarsınlar. Ben hepsini alacağım! Sıfırlayacağım, Fenerbahçe'nin borcunu sıfırlayacağım.