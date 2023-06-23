Aziz Yıldırım gönlünden geçen başkan adayını duyurdu Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takıma istediği başkan adayının Murat Ülker olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de sezonun bitimi ve Jorge Jesus'un ayrılığından bu yana hareketli günler yaşanıyor.

Şampiyonluğun ezeli rakip Galatasaray'a kaptırılması sonrası Ali Koç tekrar eleştirilerin odağına olurken, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan sürpriz bir hamle geldi.

Yıldırım, Ali Koç'un Olağan Mali Genel Kurul'daki kendisini hedef alan sözleri üzerine bir basın toplantısı düzenlendi.

Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüp için gönlünden geçen başkan adayını açıkladı.

"Gönlümden geçen aday Murat Ülker'dir"

Aziz Yıldırım şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir ile başkanlık için teklifte bulunmadım. Çünkü başkan olma şansı yok, kulüpten istifa etti. Olsa memnuniyetle desteklerim. Murat Ülker dostumdur. Ayda bir yemek yeriz. Kendisi iyi ve büyük bir Fenerbahçeli. Onun başkan olmasını çok isterim. Çok katkıları olur. Murat Bey'e başkanlık çok yakışır. Bu onun verebileceği karar. Bu kararı verirse, bütün gücümle desteklerim. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin ayakta kalması için çok büyük destek verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Ama yaptıkların desteğin bilinmemesini istediler.

"Ferit Şahenk de iyi bir Fenerbahçeli"

Aziz Yıldırım ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Ferit Şahenk de iyi bir Fenerbahçeli. Aday olursa, her türlü desteklerim. Benim yönetimimde en az 5-6 tane başkanlığa aday olabilecek isim var. Onlar da aday olursa, desteklerim.

"Aziz Bey'e çok teşekkür ederim ama aday değilim"

Bu sözler sonrasında Murat Ülker, 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimleriyle ilgili Candaş Tolga Işık'a konuştu.

Candaş Tolga Işık, "Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği kendisinin Fenerbahçe başkan adaylığı konusunu sordum, "Aziz Bey'e çok teşekkür ederim ama aday değilim. Neden? Çünkü duracak yeri bilirim" ifadelerini kullandı.

Murat Ülker kimdir?

Murat Ülker 1959 yılında dünyaya gelmiş, üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlamış Türk milyarder bir iş insanı ve sanayicidir.

1982 yılında iş hayatına giren Murat Ülker, yurt dışında American Institute of Baking (AIB) ve Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft (ZDS) gibi okullarda sektörle ilgili eğitim çalışmalarına katıldı. ABD’de Continental Baking şirketinde staj yaptı, bisküvi, çikolata ve gıda sektörüyle ilgili olarak, ABD ve Avrupa’da, üç yıl boyunca yaklaşık 60 fabrika ve tesiste incelemelerde bulundu. Ek olarak çeşitli International Executive Services Corps (IESC) projelerinde görev aldı.

Gruptaki görevine 1984 yılında Kontrol Koordinatörü olarak başlayan Murat Ülker, ilerleyen yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. İcra Komitesi Üyeliği ve grubun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Murat Ülker, bu süreçte, “Dikey Entegrasyon” modeline bağlı olarak birçok yeni yatırımı yönetti.

2000 yılında Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Murat Ülker, 2008’den 2020 yılına kadar çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürdü. 29 Ocak 2020 itibariyle Yönetim Kurulu Üyesi olarak holdinge bağlı şirketlerde aktif görev almaya devam eden Murat Ülker, pladis ve Godiva’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapıyor.