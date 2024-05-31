Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin banka borcunu kapatırız Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, başkan olması halinde bankalara 4 milyar liralık borcun projelerle kapatılacağını dile getirirken Jose Mourinho'nun bedeliyle ilgili de konuştu.

ensonhaber.com

1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe'nin yöneten Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'a karşı yarışacağı seçimden önce ekonomi basınıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin en uzun süreli başkanı Aziz Yıldırım, yeniden başkan olması halinde Fenerbahçe'nin bankalara olan borçlarının 2 yılda kapatılacağını söyledi.

"Köprüden önce son çıkış"

Ali Koç'un söylediği "Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" açıklaması sonrasında aday olmaya karar verdiğini söyleyen Yıldırım, "Fenerbahçemiz spor kulübü olmaktan dışarı çıktı. Bu seçimde inanıyorum köprüden önce son çıkış." ifadelerini kullandı.

"Banka borçlarını kapatırız"

Fenerbahçe'nin bankalara faizle beraber 4 milyar lira borcu olduğunu hatırlatan Yıldırım, bu borcu geliştirecekleri projelerle kapatacaklarını belirtti. Yıldırım, projelerini şu ifadelerle anlattı:

Ataşehir'de kapalı salon var. Orası 58 dönümdür ve Fenerbahçe'nindir. Bunun 20 dönümüne 2 salon yaptık. Salonlar Fenerbahçe'nin tapulu malıdır. Onun dışındaki 35 dönüm filan arazi Ülker'e aittir. Oraya Emlak Konut'la beraber inşaat yapılacak. Konut ve ofis projesi içinde 50 yataklı otel ve kolej olacaktı. Bunlar Fenerbahçe'ye verilecekti. Oradan Fenerbahçe'ye 70 milyon Euro para kalacaktı. Devletten satın aldığım Kayışdağı'ndaki 26 dönümlük araziyi yeniden değerleyeceğiz. Geçen sene 2 milyar TL teklif veren vardı, 60-70 milyon dolar. O ikisini değerlendirirsek banka borçlarını kapatırız.

Gerekirse kendi cebinden de para koyacağını söyleyen Aziz Yıldırım, "İki senede banka borçlarını kapatacağım. Bir dönem yöneteceğim, sonra bırakacağım." diye konuştu.

"Sponsorla Mourinho'yu getireceğiz"

Aziz Yıldırım, vaatleri arasında bulunan Portekizli antrenör Jose Mourinho ile Ali Koç'un da görüştüğünü açıkladı.

Mourinho'nun Fenerbahçe'ye büyük bir maliyeti olmayacağını söyleyen Yıldırım, "Fenerbahçe'ye gelen bir antrenör değerinde. Biz, sponsorla ödeyeceğiz. O bir problem değil. Ali Koç da Mourinho ile görüşmüş. Ben de kendisine (Mourinho'ya) söyledim, hangimiz seçilirsek seçilelim, Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var dedim." diye konuştu.

"Kamuoyu araştırmasına ihtiyacım yok"

"Kamuoyu araştırması yaptınız mı?" sorusunu "Benim ihtiyacım yok, vagon devrildi, başka yerlere gidiyor. Kulüpte bizden başka başkan adayı çıkmaması çok ayıp ve yanlış. Her gittiğim yerde de söylüyorum, birleşişinler çıksınlar" ifadeleriyle yanıtladı. Koç Grubu'nun 5-6 markasının Fenerbahçe'ye sponsor olduğunu ancak anlaşmaların büyüklüğünün paylaşılmadığı eleştirisinde bulunan Yıldırım, "Fenerbahçe, Koç Spor olmuş." dedi.