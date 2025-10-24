Aziz Yıldırım'dan yetki verilmeyen 3 madde için açıklama

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan olağanüstü genel kurul öncesinde açıklama geldi.

Yıldırım, kulüp yönetimine verilmesi planlanan “torba yetki” konusundaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşarak şeffaflık çağrısı yaptı.

Yıldırım, seçilecek yönetim kuruluna sınırları belli olmayan torba yetki verilmesine karşı olduğunu vurguladı.

YETKİ VERİLMEYEN 3 MADDE İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Yapılan genel kurulda delegelerin de benzer düşüncelerle hareket ettiğini ifade eden Yıldırım, gündemin 11, 12 ve 13. maddelerinde yer alan torba yetki talebinin reddedildiğini hatırlattı.

Bu durumun genel kurul iradesinin bir tezahürü olduğunu ve mevcut şekliyle bir genel kurul kararı olduğunu altını çizdi.

"BEN MÜFETTİŞ DEĞİLİM, FENERBAHÇE'NİN NEFERİYİM"

Aziz Yıldırım ayrıca, "Sayın Sadettin Saran, kulübün mali durumuyla ilgili benim ne zaman istersem kulübe gelip tüm kayıtları inceleyebileceğimi ve tüm kayıtların kulüpte yer aldığını ifade etmiştir. Ben müfettiş değilim, Fenerbahçe'nin bir neferiyim." dedi.

"ARZUM FENERBAHÇE'NİN HER KONUDA ŞEFFAF OLMASI"

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde: