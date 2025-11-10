Bahis oynadı mı? Necip Uysal'dan PFDK sevki sonrası ilk açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, aralarında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu 1024 futbolcunun profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş futbolcusu Necip Uysal, isminin bahis skandalında geçmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

"BAHİS İLE HİÇBİR İLİŞKİM OLMADI"

Bahis oynamadığını söyleyen Necip Uysal'ın açıklamasının tamamı şekilde:

Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.



Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.



Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın.

“UGANDA LİGİNE BAHİS YAPTIĞIMI İDDİA ETMİŞLER”

Gazeteci Fırat Günayer'e konuşan Necip, şu ifadeleri kullandı: