Taraftarlar bahis skandalıyla ilgili ne düşünüyor? Türk futbolunda patlak veren bahis skandalı gündemdeki yerini koruyor. Peki futbolseverler bu skandalla ilgili ne düşünüyor? Biz de mikrofonu uzattık ve taraftarların konuyla ilgili görüşlerini sizler için derledik...

Göster Hızlı Özet Türk futbolundaki bahis skandalı, bazı hakemlerin bahis oynadığı iddiaları üzerine gündemi sarsmış durumda.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının açıklamaları sonrası 152 hakem, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi mikrofon uzatılan taraftarlar, konu hakkında çeşitli görüşler belirtti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Türk futbolunun gündemine bazı hakemlerin bahis oynaması bomba gibi düştü. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına dair yaptığı açıklamaların ardından soruşturma başlatılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin kuruluna sevk etmişti. Listede Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yöneten 7 üst klasman hakemi yer almıştı. BAHİS SKANDALINA FUTBOLSEVERLER NE DİYOR? SÖZ TARAFTARDA... Bu isimlerin yanı sıra, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi, 94 de klasman yardımcı hakemi PFDK'ya sevk edilmişti. Yaşananların ardından biz de bahis skandalını Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi taraftarlara sorduk. İşte futbolseverlerin bahis skandalıyla ilgili görüşleri... Eshspor Haberleri Ümraniyespor'a Sivasspor karşısında tek gol yetti

