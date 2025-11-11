Bahis skandalında MASAK raporu: 3 hakemin hesabında toplam 93 milyon TL hareket!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak soruşturmada tutuklanan hakemlerle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Bu kapsamda İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nin Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı'nın tutuklanmasına ilişkin karar yazısında, şüphelilere yüklenen "şike" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumuna ilişkin tespitlere yer verildi.

HAKEM ERKAN ARSLAN'IN 35 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Kararda, şüpheli Erkan Arslan'ın MASAK tarafından bankacılık işlemleri incelendiğinde, 2021-2025 arasında toplam 35 milyon 179 bin 61 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu ifade edildi.

Arslan'ın, Şans Oyunları Hizmetleri olarak faaliyet gösteren bahis siteleri ile 2021-2025 arasında toplam 6 bin 380 işlemde 10 milyon 548 bin 837 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu belirtilen kararda, ilgili firmalara 6 milyon 544 bin 87 lira para çıkışı olduğu, ilgili firmalardan ise 4 milyon 4 bin 749 lira para girişi olduğu kaydedildi.

Kararda, şüpheli Arslan'ın mali profili ile örtüşmeyen bankacılık işlemlerinin bulunduğu, 4 Ekim'e kadar profesyonel olmadığını, ondan önceki tarihlerde çıktığı hiçbir maçın, amatör olduğu için bahiste yer almadığını beyan ettiği belirtildi.

Arslan'ın, futbol disiplin talimatına aykırı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynadığı, futbolun dürüstlüğüne zarar verecek eylemde bulunduğu belirtilen kararda, şüphelinin tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği, kamu güvenini ve adalet görünümünü zedelediği, şüphelinin yasa dışı bahis sitelerine giriş yaptığının tespit edildiği, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu aktarıldı.

HAKEM YAKUP YAPICI'NIN 8,5 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Kararda, şüpheli Yakup Yapıcı'nın MASAK tarafından bankacılık işlemleri incelendiğinde 2021-2025 arasında toplam 8 milyon 501 bin 293 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, bahis siteleri ile 2021-2025 arasında toplam bin 124 işlemde 1 milyon 688 bin 222 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmaya 1 milyon 22 bin lira para çıkışı, ilgili firmadan 666 bin 165 lira para girişi olduğu aktarıldı.

Şüpheli Yapıcı'nın, mali profili ile örtüşmeyen bankacılık işlemlerinin bulunduğu bir bahis sitesinin uygulamasındaki hesabını 2019-2023 arasında kullandığı esnada ise amatör liglerde il hakemliği ve daha sonra Ocak 2023'te ise bölgesel yardımcı hakemlik yaptığını, bir bahis sitesi üzerinden yaklaşık bir yıldır oynadığını beyan ettiği vurgulandı.

Kararda, şüpheli Yapıcı'nın futbol disiplin talimatına aykırı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynadığı, futbolun dürüstlüğüne zarar verecek eylemde bulunduğu, tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği, kamu güvenini ve adalet görünümünü zedelediği, şüphelinin yasa dışı bahis sitelerine giriş yaptığının tespit edildiği ve müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu vurgulandı.

HAKEM NEVZAT OKAT'IN 50 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Şüpheli Nevzat Okat'ın MASAK işlemleri incelendiğinde ise 2021-2025 arasında yaklaşık toplam 50 milyon 267 bin 645 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, bahis siteleri ile 2021-2025 arasında toplam 104 işlemde 1 milyon 643 bin 93 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu belirtilen kararda, ilgili firmaya 1 milyon 6 bin 913 lira para çıkışı, ilgili firmadan 636 bin 179 lira para girişi olduğu vurgulandı.

Kararda, Okat'ın mali profili ile örtüşmeyen bankacılık işlemlerinin bulunduğu, ifadesinde, Şubat 2025'ten itibaren de profesyonel olarak hakemlik mesleğini icra ettiği, çıktığı maçlarla ilgili hiçbir telkin ve yönlendirme ile karşılaşmadığı, 2 bahis sitesinde üyeliklerinin bulunduğunu ve bu sitelerde oyun oynadığını beyan ettiği anlatıldı.

Kararda, şüpheli Okat'ın futbol disiplin talimatına aykırı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynadığı, futbolun dürüstlüğüne zarar verecek eylemde bulunduğu, tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği, kamu güvenini ve adalet görünümünü zedelediği, Okat'ın cep telefonunun notlar bölümünde yasa dışı bahis sitesi üyelik ve şifre bilgilerinin tespit edildiği, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.