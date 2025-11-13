Bahis soruşturmasında en yüksek cezayı alan futbolcular!

- PFDK, Konyasporlu Alassane Ndao ve diğer dört futbolcuya 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
- Bu futbolcular, bahis soruşturmasında en üst sınırdan ceza alan isimler oldu.
- Bu süreçte takımlarında oynayamayacaklar.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, geçtiğimiz gün bahis soruşturması kapsamında bin 24 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.
Yapılan toplantı sonucunda sevk edilen futbolculardan Süper Lig ve 1’inci Lig’de forma giyen isimlerin cezaları belli oldu.
TFF'nin açıklamasının ardından gerçekleştirilen bahis soruşturmasında en üst sınırdan ceza alan isimler de belli oldu.
5 İSİM EN ÜST SINIRDAN CEZA ALDI
Konyaspor'un sağ kanat oyuncusu Alassane Ndao, Kayserispor'un sol bek oyuncusu Abdulsamet Burak, Sivassporlu kaleci Ali Şaşal Vural, Bolusporlu file bekçisi Orkun Özdemir ve Amed Sportif Faaliyetler forması giyen orta saha oyuncusu Oktay Aydın, 12 ay hak mahrumiyeti cezası alarak en yüksek ceza alan isimler oldu.
1 YIL FORMA GİYEMEYECEKLER
Bu gelişme doğrultusunda bu beş futbolcu, en üst sınırdan ceza alan isimler olarak 1 yıllık süreçte takımlarının yanında olamayacak