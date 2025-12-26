Bahis soruşturmasında geniş sevk listesi: 42 temsilci PFDK’ye gönderildi

- TFF, futbol müsabakalarına bahis oynadıkları gerekçesiyle 42 temsilciyi PFDK'ye sevk etti.
- Soruşturma kapsamında, çeşitli klasmanlardan temsilcilerin yanı sıra TFF'ye istifalarını sunan 33 temsilci de inceleniyor.
- PFDK'nin konuyla ilgili kararlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dünyasını yakından ilgilendiren bahis soruşturmasında önemli bir adım attı. TFF Hukuk Müşavirliği, yürütülen inceleme kapsamında 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
FARKLI KLASMANLARDAN 42 İSİM
TFF’den yapılan açıklamaya göre, futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynama” iddiası nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderilen temsilciler;
11 üst klasman,
21 klasman,
2 yeni klasman ve
8 federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisinden oluşuyor.
İSTİFA EDEN TEMSİLCİLER DE İNCELENİYOR
Federasyon, soruşturma sürecinde TFF’ye istifalarını sunan 33 temsilciyi de mercek altına aldı. Bu kişilerin futbol müsabakalarına bahis oynayıp oynamadıklarının tespiti amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığına resmi yazı gönderildiği bildirildi.
PFDK'YE SEVK EDİLEN TEMSİLCİLER
Üst Klasman:
Ömer Dalman, Berk Özbek, Serkan Kural, Ali Okçuoğlu, Murat Yamak, Levent Karabudak, Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı, Serkan Sarıöz, Ertan Bekar, Harun Dağdeviren.
Klasman:
Ziya Dilmen, Hakan Baş, Murat Ilgın, Murat Bingöl, Volkan Alptekin, Burak Uğurlu, Ertan Sarıkaya, Uğur Gülsoy, Ulaş İnci, Ahmet Aktaş, Ertuğrul Büyükce, Muhammet Özçakan, Murat Ali Aras, Necmettin Cihan Korucu, Ümit Doğan Üstün, Azmi Ekmen, Bülent Koç, Ramazan Altuntaş, Ramazan Çolak, Serkan Varol, Şekip Akın.
Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri:
Cengiz Önen, Ahmet Aksoyek, Erkan Güldaş, Bilal Satıcı, Engin Bayraktar, Soner Özdemir, İlter Öz, Mert Ruhi Elmas.
Yeni Klasman:
Önder Algül, Sertaç Erdem.
Disiplin Süreci Başladı
PFDK’nin, sevk edilen temsilcilerle ilgili yapacağı değerlendirme ve vereceği kararların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.