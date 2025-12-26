Trabzonspor’dan Stefan Savić açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçını tamamlayamayan Stefan Savić’in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Savić’in yapılan muayene ve MR görüntülemeleri sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

KANAMA VE YOĞUN ÖDEM BELİRLENDİ

Beşir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savić’in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Tecrübeli savunma oyuncusunun sağlık sürecinin yakından takip edildiğini belirten Beşir, Savić’in tedavisine başlandığını da kaydetti.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ KRİTİK SAKATLIK

Karadağlı tecrübeli defans oyuncusunun, Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceği henüz netleşmedi.