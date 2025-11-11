Abone ol: Google News

Bahis soruşturmasında sıra teknik direktör ve başkanlarda

TFF'nin başlattığı bahis soruşturmasında, hakem ve futbolculardan sonra teknik direktör, kulüp başkanları ve menajerleri de kapsayan 3. dalga operasyonun gerçekleşeceği aktarıldı.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 09:29
  • TFF'nin bahis soruşturması genişliyor.
  • İkinci dalgada 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi.
  • Şimdi teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerler de soruşturma kapsamına alınıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis operasyonu genişlemeye devam ediyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iki hafta önce düzenlediği basın toplantısında, 152 hakemin bahis oynadığının tespit edildiğini duyurmuştu. 

SORUŞTURMA GENİŞLEYECEK 

Soruşturmanın dün gerçekleşen ikinci dalgasında ise 1024 futbolcu, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

İncelemelerin sürdüğü ve soruşturma kapsamının genişlediği ileri sürüldü.

SIRA ANTRENÖR VE BAŞKANLARDA

Buna göre bahis soruşturmasında sıra teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerlere geldi.

Bahis oynadığı tespit edilen isimlerin TFF tarafından açıklanacağı ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi kapsamında PFDK'ya sevk edilecekleri belirtildi.

