Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Cezalar açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev alan 474 kişi, bahis eylemi gerekçesiyle 45 gün-12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

33 kişi hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

İNCE VE SARUHAN'A HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a 6 ay, Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce'ye ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.