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    Bakan Kasapoğlu, Muslera'yı ziyaret etti

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ç.Rizespor maçında ayağı kırılan Muslera'yı yalnız bırakmadı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2020 - 10:56
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    Bakan Kasapoğlu, Muslera'yı ziyaret etti

    Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Ç.Rizespor-Galatasaray mücadelesinde Skoda ile çarpılan Muslera, hastaneye kaldırılmıştı.

    Kaval kemiğinde kırık tespit edilen ve dün ameliyata alınan Uruguaylı kalecinin en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    Hastanede dinlenmeye çekilen 34 yaşındaki file bekçisini sevenleri yalnız bırakmıyor.

    "GEÇMİŞ OLSUN MUSLERA"

    Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başarılı eldiveni hastanede ziyaret etti.

    Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kasapoğlu, "En kısa zamanda, sahalara daha sağlıklı bir şekilde döneceğinden hiç şüphemiz yok. Geçmiş olsun Muslera." ifadelerini kullandı.

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