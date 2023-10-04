Bakan Mehmet Şimşek, üç büyüklerin vergi indirimi talebini reddetti Transfer döneminde şov yaparak milyon euroluk transferlere imza attıran Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kapısını çaldı. Vergi indirimi isteyen kulüpler beklemediği cevap aldı.

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Yaz transfer döneminde yıldızları kadrosuna katan üç büyükler, maddi olarak da büyük bir çöküş içerisinde.

Yayın gelirlerinin düşmesinden şikayet eden kulüpler, kadrolarına birçok kariyerli ismi büyük harcamalar yaparak kattı.

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Milyon eurolar harcandı

Futbolculara verilen ücretler hariç bonservis bedeli olarak Fenerbahçe 56.8 milyon euro, Galatasaray 29.54 milyon euro, Beşiktaş ise 12.5 milyon euro ödeme yaptı.

Transferde bonkör davranan kulüpler 10 Haber’in haberine göre; geçen perşembe (28 Eylül 2023) vergi indirimi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kapısını çaldı.

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Bakan Şimşek reddetti

Üç büyük kulübün başkanı Ali Koç, Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi’nin taleplerini dinleyen Bakan Şimşek, 3 başkana beklemedikleri bir cevap verdi.

Daha önceki dönemlerde defalarca vergi indirimi alan kulüplere ret yanıtı verildi.

"Böyle bir dönemde indirim olmaz"

Bakan Şimşek’in herkesi etkileyen bazı ürünlerdeki ÖTV artışı ve ek MTV vergisine vurgu yaptığı ve böyle bir ortamda spor kulüplerine indirim gibi bir uygulamanın yapılmasının söz konusu olmadığını söylediği belirtildi.

İddiaya göre Mehmet Şimşek şunu söyledi:

Transfer döneminde uçakların biri indi biri kalktı. Şov yaptınız. Şimdi vergi indirimi mi istiyorsunuz?

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Süper Lig kulüpleri ne vergisi ödüyor?

Üç büyükler anonim şirket (AŞ) olduğu için doğal olarak kurumlar vergisi mükellefi ve her türlü katma değer vergisine tabi. Kulüplerin AŞ tarafı, gelirleri, imzaladığı lisans ve temlik sözleşmeleri ile devralırken, giderler ağırlıklı olarak kulüp bünyesinde bırakılıyor.

Süper Lig yayın, stadyum, reklam ve sponsorluk, lisans ve ticari ürünler isim hakkı, Avrupa kupaları ve diğer turnuva, kültür ve ticaret merkezi gelirleri kulüp ve şirket arasında yapılan anlaşmayla AŞ tarafına devredilmiş durumda.

Kulüp tarafı kurumlar vergisinden muaf. Fakat gerek bağlı iktisadi işletmeleri sebebiyle gerekse vergiye tabi bazı eylemleri nedeni ile Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanununu, Vergi Usul Kanunu ve bu kanunlara bağlı olarak yayımlanan genel tebliğlerde yer alan düzenlemelere tabiler.

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Stopaj ödemek zorundalar

İdman ve spor faaliyetlerine transfer ve bonservis gelirleri, saha reklam gelirleri, maç bileti satışları, sporcuların formalarına aldıkları reklamlar, maç yayın hakkının satılması faaliyetler giriyor. Bunlar muafiyet kapsamında değerlendiriliyor. Ancak, kulübün söz konusu idman ve spor faaliyetlerinin yanı sıra forma, ayakkabı ve diğer malzeme satışı, otopark, benzin istasyonu, restoran, otel, büfe ve plaj işletmeciliği yapması durumunda, idman ve spor faaliyetleri dışındaki faaliyetler ayrı bir iktisadi işletme olarak kurumlar vergisine tabi.

Spor kulüpleri kurum niteliğinde olduklarından gelir vergisi mükellefi değil. Fakat kira, temettü ve faiz gelirleri vb. üzerinden yasaya göre stopaj yoluyla vergi kesintisi yapılıyor.

Yani kulüpler tarafından yönetici, futbolcu, antrenör, masör, sağlık görevlilerine verilen transfer ücreti, maaş prim gibi her türlü ödemede stopaj ödemek zorunda.