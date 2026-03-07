Bandırmaspor, İstanbulspor'u tek golle geçti

1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, İstanbulspor'u konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Bandırmaspor'un ve maçın tek golünü 4'üncü dakikada Joao Amaral kaydetti.

BANDIRMASPOR, SERİ YAKALADI

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Bandırmaspor puanını 45'e yükseltti. Üst üste 2. kez yenilen İstanbulspor ise 38 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Bandırmaspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.