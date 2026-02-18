Bahçeşehir Koleji'ni deviren Anadolu Efes kupada Dörtlü Final'e yükseldi

- Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 88-67 yenerek Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi.
- Efes, yarı finalde Beşiktaş ile karşılaşacak.
- Diğer yarı final maçında Fenerbahçe ile Türk Telekom mücadele edecek.
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes karşılaştı.
Mücadeleyi 88-67'lik skorla kazanan Anadolu Efes, Dörtlü Final'e yükseldi.
Anadolu Efes, organizasyonun yarı finalinde 20 Şubat Cuma günü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Yarı finalin diğer müsabakasında ise Fenerbahçe ile Türk Telekom oynayacak.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 67 - ANADOLU EFES: 88
Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Bahçeşehir Koleji: Homesley 14, Furkan Haltalı, Flynn 14, Ponitka 4, Cavanaugh 3, Ford 9, Mitchell 1, İsmet Akpınar 6, Williams 16, Göktuğ Baş
Anadolu Efes: Loyd 13, Weiler-Babb 4, Dozier 10, Poirier 6, Ercan Osmani 10, Şehmus Hazer 18, Lee 17, Swider 6, Erkan Yılmaz 2, Jones 2, David Mutaf
1. Periyot: 4-24
Devre: 24-41
3. Periyot: 41-58