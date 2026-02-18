Karabağ, Newcastle United'a farklı kaybetti

- Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Newcastle United'a 6-1 yenildi.
- Newcastle'ın gollerini Anthony Gordon, Malick Thiaw ve Jacob Murphy attı.
- Rövanş maçı 24 Şubat'ta Newcastle'da oynanacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, İngiltere'nin Newcastle United takımını ağırladı.
Mücadeleyi 6-1'lik skorla Newcastle United kazandı.
NEWCASTLE'DAN İLK YARIDA 5 GOL
Newcastle United'ın gollerini 3, 32 (P), 33 ve 45+1. (P) dakikalarda Anthony Gordon, 8. dakikada Malick Thiaw ile 72. dakikada Jacob Murphy attı.
Karabağ'ın tek sayısını 54. dakikada Elvin Cafarguliyev kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Salı günü Newcastle United'ın ev sahipliğinde oynanacak.