Abone ol: Google News

Karabağ, Newcastle United'a farklı kaybetti

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Newcastle United'a 6-1 mağlup oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 23:12
Karabağ, Newcastle United'a farklı kaybetti
  • Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Newcastle United'a 6-1 yenildi.
  • Newcastle'ın gollerini Anthony Gordon, Malick Thiaw ve Jacob Murphy attı.
  • Rövanş maçı 24 Şubat'ta Newcastle'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, İngiltere'nin Newcastle United takımını ağırladı.

Mücadeleyi 6-1'lik skorla Newcastle United kazandı.

NEWCASTLE'DAN İLK YARIDA 5 GOL

Newcastle United'ın gollerini 3, 32 (P), 33 ve 45+1. (P) dakikalarda Anthony Gordon, 8. dakikada Malick Thiaw ile 72. dakikada Jacob Murphy attı.

Karabağ'ın tek sayısını 54. dakikada Elvin Cafarguliyev kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Salı günü Newcastle United'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Eshspor Haberleri