Bandırmaspor'da Murat Karakoyun başkanlığa seçildi

Bandırmaspor'da Onursal Başkan Onur Göçmez ve Başkan Serdar Kuter'in yönetimden ayrılma kararı almasının ardından Santral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında Murat Karakoyun yeni başkan seçildi.

Gerçekleştirilen oylamanın ardından konuşan Karakoyun, Bandırmaspor'un sahipsiz olmadığını göstermek adına aday olduğunu söyledi.

"VEFA İÇİN BURADAYIZ"

Kulübün kayyuma devredilmesine göz yummadıklarını belirten Karakoyun, şu şekilde konuştu:

Bandırmaspor'u yalnız bırakmak bu şehri yalnız bırakmaktır. Ben ve arkadaşlarım vefa için buradayız. Bandırmaspor sahipsiz değil. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte buradayız.