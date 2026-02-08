Barış Alper Yılmaz bu sezonki 8. golünü attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Rizespor ile mücadele etti ve rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz attı.

Müsabakanın 19. dakikasında Noa Lang'ın sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Barış Alper, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

GOL SAYISINI 8'E ÇIKARDI

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti.

Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 6'sını Süper Lig'de kaydederken, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da 1'er gol sevinci yaşadı.

Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 84. dakikada yerini Yaser Asprilla'ya bıraktı.

"RİZE HER ZAMAN ZORDUR"

Barış Alper Yılmaz, Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Mutluyuz. Kolay bir deplasman değil. Rize her zaman zordur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimiz de katkı sağladı, çok iyi oynadılar. Mutluyuz, taraftarlarımız bugün gerçekten çok iyiydi." dedi.

"GOL ATTIKTAN SONRA BENİ ALKIŞLADILAR"

Attığı golden sonra sevinmemesi hakkında açıklama yapan Barış Alper Yılmaz "Çok özel duygular yaşadım saha içinde. Doğup büyüdüğüm topraklarda futbol oynadım. Ben de onların içindeydim zamanında. Gol attıktan sonra beni alkışladılar. Rizeliler'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.