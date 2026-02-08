Abone ol: Google News

Güven Yalçın'ın Beşiktaş'a karşı şansı tutuyor

Alanyaspor'un 27 yaşındaki forveti Güven Yalçın'ın şansı bu sezon eski takımı Beşiktaş'a karşı tuttu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 20:30
Güven Yalçın'ın Beşiktaş'a karşı şansı tutuyor
  • Güven Yalçın, bu sezon eski takımı Beşiktaş'a karşı 2 maçta 3 gol attı.
  • Alanyaspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta ve Dolmabahçe'de oynanan diğer maçta skoru belirledi.
  • Diğer maçlardaki performansı ise 13 maçta 3 gol olarak kaydedildi.

Alanyaspor'un 27 yaşındaki forveti Güven Yalçın'ın şansı bu sezon eski takımı Beşiktaş'a karşı tuttu.

Güven, bu sezon Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 lig maçında 3 gol attı.

Alanyaspor'un 2-0 kazandığı 31 Ağustos 2025'teki maçın son 22 dakikasında görev alan Güven, fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Dolmabahçe'deki maçta ise Güven, 9 ve 16. dakikalarda eski takımının ağlarını havalandırdı ve sevinmedi.

Güven Yalçın, bu sezon Beşiktaş maçı dışında oynadığı 13 lig maçında da 3 gol attı.

Eshspor Haberleri