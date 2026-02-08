Abone ol: Google News

Ersin Destanoğlu, önce destek gördü sonra ıslıklandı

Süper Lig'de Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ersin Destanoğlu için ilginç anlar yaşandı.

  • Ersin Destanoğlu, Beşiktaş-Alanyaspor maçına ilk 11'de başladı.
  • Maç öncesi taraftarlar tarafından destek gören kaleci, Alanyaspor'un iki gol atmasının ardından ıslıklandı.
  • Beşiktaş taraftarları, Ersin'i protesto etti.

Karşılaşmadan önceki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Ersin, tribünlerin desteğini karşılıksız bırakmayarak alkışlarla karşılık verdi.

Alanyaspor'un 16 dakikada iki gol bulmasının ardından Beşiktaş tribünleri, Ersin Destanoğlu'nu topla buluştuğu anlarda ıslıkladı ve protesto etti.

