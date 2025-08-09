Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçında yıldızlaştı

Galatasaray, Süper Lig 2025-2026 sezonu açılış maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 2025-2026 sezonunda gol perdesini açan isim oldu.

AÇILIŞ GOLÜ BARIŞ ALPER'DEN

Sezonun açılış maçında kazanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper, 12. dakikada ağları sarstı.

Milli yıldız, sezonun açılış golünü kaydetti.

2 GOL 1 ASİSTLE MÜCADELE ETTİ

Barış Alper Yılmaz, müsabakanın 45+12. dakikasında bir kez daha penaltı noktasına geldi ve kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti.

Milli yıldız, attığı 2 golün yanı sıra bir de asist yaparak müsabakaya damga vurdu.

Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR ŞARTLAR ALTINDA OYNADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Barış, şunları dedi:

Öncelikle gerçekten zor şartlar altında oynadık. Sıcak ve nem fazlaydı. İlk maçlar zor olabiliyor. Kazandığımız için mutluyuz. İyiyiz. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk ve kupalar. İnşallah böyle devam eder.

"HER ZAMAN EKSTRA YAPIYORUM"

Açıklamalarına devam eden milli futbolcu, şu sözleri sarf etti:

Önemli olan takım hedefimiz. Takım hedefimiz, bireysel hedeflerimin önünde. Tabii ki kendimi geliştiriyorum. Her zaman ekstra yapıyorum. İnşallah böyle devam eder.

"HARRY KEWELL'A SELAM OLSUN"

Harry Kewell'ın klasikleşen gol sevincini yapan Barış Alper Yılmaz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: